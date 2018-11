Messe Klagenfurt: Drei Tage voll Infos und Spaß!

Auf Themeninseln und im Brauchtumsdorf in Halle 4 präsentieren sich die Kärntner Vereine und laden zum Mitmachen ein. Während sich jedermann in der Fotobox mit auf die Schulter gehängter Tracht fotografieren lassen kann und dann als Mölltalerin vor der Skyline von New York erscheint, bittet Ewald Opetnik zum kurzen Interview.