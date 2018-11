Für die Nintendo Switch gibt es schon 1000 Spiele!

Nintendos unterwegs wie stationär am TV-Gerät nutzbare Konsole Switch hat einen neuen Meilenstein erreicht: Ab sofort gibt es 1000 Spiele für die Konsole. Den Mangel an Nachschub, der dem Vorgänger Wii U letztlich das Genick brach, braucht man hier also nicht mehr zu fürchten. Die Fülle an Games, die Nintendo mit dem Trailer oben feiert, legt eine andere Frage nahe: Sind von den 1000 Spielen auch alle gut? Ein Kurzbesuch in Nintendo-eShop zeigt: Zwischen vielen Perlen, insbesondere auch von unabhängigen Entwicklern, haben sich mittlerweile auch ziemlich viele mäßig unterhaltsame Umsetzungen von Smartphone-Games eingenistet.