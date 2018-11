LKH Villach: Primarius wurde fristlos entlassen

Am Landeskrankenhaus in Villach ist ein Primarius des Dienstes enthoben worden. Der 54-Jährige, der nach Stationen in Deutschland erst ein gutes Jahr in Kärnten gearbeitet hatte, musste im Sinne der Patientensicherheit gehen. Kurz nach seiner Entlassung hat der Mediziner offenbar seinem Leben selbst ein Ende gesetzt.