Mit Auto gegen Lkw: Frau verstarb an Unfallstelle

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Jois. Aus unbekannter Ursache krachte ein Autolenker (27) mit seinem Fahrzeug mitten im Ortsgebiet in ein parkendes Auto. Der Unfalllenker und ein weiterer Mitfahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie mussten von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere zwei Insassen kamen mit einem Schock davon. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Fahrzeuge zu bergen.