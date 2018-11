Alkoholisierter Amokfahrer in Menschenmenge gerast

Blutige Amokfahrt in Rumänien: Ein 20-jähriger alkoholisierter und möglicherweise unter Drogen stehender Bewohner der Kleinstadt Braila ist am Sonntagnachmittag mit einem gestohlenen Auto in eine Menschenmenge vor einem gut besuchten lokalen Einkaufszentrum gerast (siehe Video oben). Insgesamt gab es zehn Verletzte. Das Einzige, was der Täter nach seiner Verhaftung von sich gegeben habe, sei, dass „für Rumänien Blut fließen“ müsse, teilte die Polizei mit.