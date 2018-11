US-Wahlen: Neuauszählungen in Florida angeordnet

Die USA hatten bereits am Dienstag einen neuen Kongress gewählt. Zur Wahl standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat, der anderen Kammer des US-Parlaments. Mehrere Auszählungen sind noch nicht beendet. So steht unter anderem das Ergebnis der Senatswahl in Arizona noch aus, auch die Wahl um den Gouverneursposten in Georgia ist noch nicht entschieden.