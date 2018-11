Sieg und Niederlage für Trump bei US-Wahl-Thriller

Im Senat ist den Republikanern nur eine knappe Mehrheit gelungen: Sie erreichen nach aktuellem Stand der Auszählung 51 Sitze. Darüberhinaus wird ein Sieg in Florida und in Arizona erwartet, in Mississippi wird es Ende November eine Stichwahl geben. Können die Republikaner auch hier einen Sieg einfahren, können sie 54 der 100 Sitze für sich verbuchen. Es sieht so aus, als würde die nach der Parteifarbe der Demokraten benannte und von der Opposition erhoffte „blaue Welle“ ausbleiben.