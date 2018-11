Gedenken: Eine Reise nach Israel als Auftrag

Auch Tiroler Gerechte

Yad Vashem erzählt nicht nur von den Opfern und Tätern. Yad Vashem erzählt auch von den Gerechten, die in der Nazizeit Zivilcourage bewiesen und Juden retteten. Auch 17 Tiroler tragen den Titel Gerechte. Sie sind in einem Garten verewigt. Zum Schluss tauchen die Besucher in das Lichtermeer ein, mit dem der 1,5 Millionen ermordeten Kinder gedacht wird. „Die Annäherung an das, was passiert ist, lässt uns erkennen, welche Verantwortung wir heute tragen. Wir sind als Menschen gefragt, uns nicht in der Masse zu ducken, sondern Zivilcourage zu zeigen“, sagt Innsbrucks Bischof Hermann Glettler danach tief bewegt.