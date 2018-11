Novemberpogrom: „Man darf niemals vergessen“

An den Tag, an dem er erkannte, dass er in seiner Heimatstadt Innsbruck nicht mehr erwünscht ist, kann sich Abraham Gafni noch sehr gut erinnern. „Ein neuer Lehrer kam in die Klasse. Er ließ uns alle aufstehen. Als ich meinen Namen sagte, meinte er: ,Da ist er ja, der Saujud.’ Und schon hatte ich eine gefangen.“