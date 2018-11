US-Botschafter: „Wahlergebnisse gut für Europa“

Sie haben das Handicap, Botschafter Herrn Trumps zu sein. Sie überspielen das sehr geschickt durch eine Charmeoffensive. Was sind Ihre Ziele in Österreich?

Dazu zwei Dinge: Ich bin vom Senat einstimmig - also mit den Demokraten - als Botschafter bestätigt worden. Deshalb repräsentiere ich alle Amerikaner gegenüber allen Österreichern. Zweitens gibt es auch einen persönlichen Hintergrund. Ich bin der Enkel eines US-Botschafters in Österreich. Ich habe Österreich oft besucht, und ich habe eine Leidenschaft für seine Kultur - inklusive der Weinkultur - und natürlich verbindet mich auch mein technologisches Interesse mit Österreich. Deshalb macht mir die Tätigkeit hier nichts als Freude. Und ich habe den Eindruck, dass ich hier sehr wohlwollend aufgenommen werde, und ich kann auch schon auf Erfolge zählen.