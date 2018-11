Wann fällt das Trump-Puzzle in sich zusammen?

Das Phänomen Trump - in den ländlich geprägten Bundesstaaten hat es es seine Wurzeln. Die „Wut des weißen Mannes war der Schlüssel zum Erfolg“, fügt US-Politikberater Dr. David Campt in der „Krone“-Analyse das politische Puzzlespiel sinngemäß zusammen. Die vielen kleinen Gemeinden wie hier in Kentucky oder in Texas haben den Millionär zum Machtfaktor gemacht. Was alle Fans verbindet: Sie lehnen die alte Elite ab. Spaltung und Hass nimmt „The Donald“ gerne in Kauf. Sowohl in Walton als auch in Washintgon.