Keine Rote Karte für Trump, Durchregieren gestoppt

Amerika hat nun einen geteilten Kongress in einer gespaltenen Gesellschaft, in welcher die Gräben noch tiefer geworden sind. Während im Senat die Retro-Kräfte versammelt sind, haben sich im Abgeordnetenhaus unter den Demokraten die zornigen jungen Kräfte gegen eine überalterte Parteiführung Gehör verschafft: Frauen oder Minderheiten aus dem demografischen Wandel in der amerikanischen Gesellschaft. Das ist ein Signal für die Politik von übermorgen.