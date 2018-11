Streiterei um Gesetz: Gerichtshof ermahnt Politik

Neun kompliziert formulierte Seiten, gefüllt mit unzähligen Kritikpunkten, so sieht die vernichtende Kritik des Landesverwaltungsgerichts an der neuen Ausarbeitung des heimischen Baurechts aus. Die rot-blaue Regierung hat sich eigentlich im Zuge der „Entbürokratisierungsoffensive“ vorgenommen das Baugesetz rasch zu entrümpeln. Ab dem Frühjahr 2019 soll es zum Beispiel einfacher sein, eine Gartenhütte aufzustellen oder einen Pool zu errichten. Doch die Umsetzung dürfte nun wohl nicht so leicht wie gedacht sein - und sich verzögern.