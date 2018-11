Räuber entriss Frau Tasche

Diesen Einkaufsbummel wird die rüstige Seniorin aus Mattersburg wohl nicht so schnell vergessen. Ausgestattet mit einer Umhängetasche ging sie in ein Geschäft. Als sie den Laden wieder verließ, wurde sie von einem jungen Mann angesprochen. „Der Täter verwickelte sein Opfer geschickt in eine Konversation“, schildert Jürgen Mayer vom Landespolizeikommando. Danach ging alles blitzschnell, so der erfahrene Beamte: „Plötzlich entriss der Unbekannte der Frau die Tasche und rannte in Richtung Innenstadt davon.“