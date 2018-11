Armut: Besonders Frauen betroffen

Armut bedeutet Ausgrenzung. In Österreich sind über 18 Prozent der Bevölkerung davon betroffen - Tendenz steigend. Besonder oft trifft es Frauen, weil sie immer noch in vielen Bereichen weniger verdienen als Männer. Mit einem neuen Projekt will Landesrätin Astrid Eisenkopf diesem Trend entgegen wirken.