Beinahe täglich ein Einbruch

Vor zwei Tagen brachen Unbekannte in der Billa-Filiale im Ort ein, wenige Tage davor hatten Kriminelle den Bankomaten eines Geldinstituts geknackt - und das nicht zum ersten Mal. Und am selben Tag verschwand ein vor dem Krankenhaus Kittsee geparktes Auto spurlos. Offensichtlich gestört wurden Einbrecher beim Versuch, in eine Startwohnung einzusteigen, dafür gelang der Einbruch in zwei Wohnungen nahe dem Supermarkt. „Diese Liste ließe sich noch fortsetzen“, so eine verzweifelte Anrainerin. So wie die zweifache Mutter denken viele.