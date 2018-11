Zug übersehen: Lenkerin bei Kollision unverletzt

Die Feldkirchnerin (57) war mit ihrem Auto am Dienstag gegen 18.50 Uhr auf der Kollnitzer Landesstraße von Aich kommend in Richtung St. Pauler Landesstraße unterwegs. Beim unbeschrankten Bahnübergang in Aich, Gemeinde St. Andrä, bei dem eine Stopptafel angebracht ist, übersah die 57-Jährige einen Personenzug, welcher von Richtung Wolfsberg in Richtung St. Paul fuhr.