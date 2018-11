Ganz fest in Familienhand

Keine Nachfolger, Facharbeitermangel und fehlender Nachwuchs - das sind Probleme, die Hans und Eva Biribauer in ihrem Metallbaubetrieb in Marz nicht kennen. Denn in dem florierenden Unternehmen wird eben bei allen Dingen rechtzeitig darauf geschaut, dass man es hat, wenn man es braucht, Und das Konzept geht auf.