Autoknacker mit Störsendern unterwegs

„Zum einen nutzen sie Störsender und blockieren damit das Signal des Autoschlüssels. Man sollte sich daher immer mit einem Handgriff an der Türe vergewissern, dass sie wirklich verriegelt ist. Das ist der wirksamste Schutz“, betont ein Sprecher. Daneben gebe es noch die „klassisch arbeitenden Kriminellen“, die Seitenscheiben einschlagen, um an ihre Beute zu gelangen. Die Polizei empfiehlt, auf verdächtige Personen in der Umgebung zu achten und gegebenenfalls 133 anzurufen (siehe auch Seite 12 unserer heutigen Printausgabe)