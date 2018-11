Anschlag auf Christen: 19 Terroristen erschossen

Am Samstag hatten Kopten die Opfer des Anschlags zu Grabe getragen. Hunderte Menschen nahmen an der Trauerfeier teil. Kopten-Papst Tawadros II. sagte in einer Videobotschaft, dass das „vereinte Ägypten den Terrorismus besiegen“ werde. Weiter hieß es in der Botschaft, aus der der Informationsdienst der Stiftung „Pro Oriente“ zitierte: „Wir beten auch für die Mörder. Sie sollen sich keine Illusionen machen: All der Schmerz, den sie verursachen, wird absolut nichts bewirken“.