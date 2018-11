Polizei schnappte geflüchteten Alkolenker

Der 36-jährige Klagenfurter war mit seinem Auto am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in einem durch Alkohol und vermutlich Suchtmittel beeinträchtigten Zustand auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt am Wörthersee in südliche Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Florian-Gröger-Straße fuhr er frontal gegen einen Ampelmasten. Der Ampelmast wurde leicht, der Pkw schwer beschädigt. Der 36-Jährge schaffte es, den Pkw in unmittelbarer Nähe in eine Hofeinfahrt im Wiesenbereich abzustellen und beging Fahrerflucht. Ein hinter ihm fahrender Zeuge verständigte die Polizei. Der Klagenfurter konnte nach kurzer Fahndung angehalten werden. Der Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Eine amtsärztliche Untersuchung wegen vermutlicher Suchtmitteleinnahme wurde verweigert. Im Fahrzeug konnte ein Briefchen, in dem sich offensichtlich Kokain befand, sichergestellt werden. Weiters wurde ein Fixiermesser vorgefunden. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann angezeigt.