Eingepferchte Migranten aus Schlepper-Lkw befreit

Schockierende Entdeckung am Sonntag in einem Klein-Lkw in Bayern: Knapp hinter der österreichischen Grenze zogen Polizisten in Mittendorf das Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen zu einer Kontrolle aus dem Verkehr und fanden im Laderaum 16 Personen, die „unter unmenschlichen Bedingungen eingepfercht auf dem Boden kauerten“. Unter den Flüchtlingen befanden sich auch Minderjährige und eine Frau. Der Fall erinnert dramatisch an jene unfassbare Tragödie im burgenländischen Parndorf, wo 2015 Dutzende erstickte Migranten in einem ähnlichen Fahrzeug entdeckt worden waren.