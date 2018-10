Wer bringt Meghan vor lauter Lachen zum Weinen?

Schock-Momente bei Landung in Sydney

Bei ihrer Rückreise von Tonga nach Sydney mussten Harry und Meghan ein paar Schrecksekunden durchleben. Der Pilot ihres Flugzeugs unterbrach in letzter Minute die Landung am Flughafen in Sydney, weil sich ein anderes Flugzeug auf der Landebahn befand. Beim zweiten Versuch konnte die Maschine dann sicher landen.