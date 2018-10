„Twitter für Rassisten“ Gab.com geht offline!

Paypal setzt Zahlungen an Gab.com aus

Berichten zufolge hat auch der Online-Bezahldienst Paypal die Seite gesperrt. In der Stadt Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte am Samstagmorgen (Ortszeit) ein schwer bewaffneter Angreifer in einer Synagoge um sich geschossen und elf Menschen getötet. Sechs weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.