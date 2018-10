Doppelgänger-Dieb: So cool reagiert „Friends“-Star

„Friends“-Star David Schwimmer (51) hat mit einem witzigen Video jegliche Beteiligung an einem Bierdiebstahl in Großbritannien bestritten. „Kommissare: Ich schwöre, ich war es nicht. Wie Sie sehen können, war ich in New York“, schrieb der Schauspieler am Mittwoch auf Instagram. Dazu postete er einen Clip, in dem er mit einer Palette Dosenbier durch einen Supermarkt rennt.