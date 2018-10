Tom Hanks: Ehefrau Rita befreite den Star sexuell

Nach dem College versuchte sich Hanks als Schauspieler und nahm Unterricht. Er zog nach New York, wo er aber weder in TV-Serien noch Werbungen oder Seifenopern Rollen bekam. Er verliebte sich in seine Kollegin Samantha Lewes, die er 1978 heiratete. Das junge Paar lebte in einem mit Kellerasseln infizierten Miniappartement in Manhattan. Sohn Colin wurde ein Jahr später geboren. Beruflich ging es dann für den jungen Vater aber aufwärts. Der Sender ABC gab ihm 1981 einen garantierten Jahresvertrag und flog ihn nach Los Angeles, wo Hanks „seinem Traum vom Filmstar nachjagte“.