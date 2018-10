VW will Autos direkt übers Internet verkaufen

Der Autohersteller VW baut seinen Vertrieb massiv um. Nach dem Vorbild beispielsweise von Apple erhalten Kunden künftig eine spezielle Kennung, eine sogenannte Kunden-ID. Auf diese Weise soll das bisherige Kerngeschäft um digitale Dienste wie Carsharing, Lade- und Abrechnungsdienste für E-Autos sowie E-Commerce-Angebote ergänzt werden, wie Volkswagen am Dienstag in Berlin mitteilte. Außerdem könnten Autos via Mobilfunk mit Updates oder auch Upgrades versorgt werden - auch ohne Werkstattbesuch.