Sommerurlaub verpfuscht: Viele suchen Rat der AK

Verona statt Innsbruck

Schuster-Wolf nennt zwei Beispiele, die ein spezielles Tiroler Problem aufzeigen: In beiden Fällen wurde eine teurere Reise gebucht, weil Innsbruck als Abflughafen angegeben war. In beiden Fällen war es aber nichts mit der bequemen Anreise. „Schon zum wiederholten Mal vertreten wir Jugendliche, denen eine Maturareise mit Partyflieger ab Innsbruck vom Veranstalter versprochen wurde. Die Schüler mussten dann aber eine stundenlange Busfahrt nach Verona in Kauf nehmen. Partyflieger gab es auch keinen“, schildert der AK-Experte. Der zweite Fall betrifft eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Ihr Innsbruck-Abflug am Vormittag wurde zu einem München-Nachtflug um 4 Uhr (!). Schuster-Wolf: „Jeder kann sich vorstellen, was das für Eltern mit kleinen Kindern bedeutet. Da nützt es wenig, dass die Familie einen Teil der Kosten zurückbekommen hat.“