Reise in die Toskana wurde zu wahrem Horror-Trip

„Wir haben uns von der Hotelbeschreibung und den Bildern blenden lassen“, gesteht Erika Wieser (Name geändert) nach einem enttäuschenden Italien-Urlaub. „Erst entpuppte sich die Unterkunft als Bed & Breakfast und nicht als Drei-Sterne-Hotel. Dann war das ,Superior‘-Zimmer so klein, dass wir nicht einmal unsere Koffer abstellen konnten“, erzählt die Innsbruckerin. Doch damit nicht genug: Im Zimmer fiel angeblich der Putz von den Wänden und es roch unerträglich. Anderen Gästen war der unappetitliche Frühstücksraum ein Dorn im Auge. „Auf den Fensterbänken feiern Fliegen den zweiten Todestag“, heißt es in einer Bewertung.