Ab sofort europaweit neue Kennzeichnung für Sprit

Ab sofort werden an Tankstellen und in neuen Fahrzeugen grafische Darstellungen und Buchstabenkürzel eingesetzt, um Fehlbetankungen zu vermeiden. Die neuen Symbole werden also nicht nur europaweit an den Zapfsäulen angebracht, sondern auch an den Tankdeckeln von Neuwagen. Daher braucht man also nur die Symbole vergleichen - wie das Kleinkinderspielzeug, bei dem man geometrische Formen durch entsprechende Öffnungen schieben muss.