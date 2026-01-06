Weniger als 1% der Epstein-Akten freigegeben

Die Dokumente befänden sich weiterhin „in verschiedenen Stadien der Sichtung“, teilte das Ministerium am Montag (Ortszeit) in einem Schreiben an einen Bundesrichter mit.

100 Mitarbeiter beschäftigt

Laut dem von Justizministerin Pam Bondi unterzeichneten Schreiben werden mehr als 400 Juristen sowie mindestens 100 Mitarbeiter der Bundespolizei FBI noch mehrere Wochen mit der Sichtung der Unterlagen und Datensätze beschäftigt sein. Es sei noch „viel Arbeit zu erledigen“.