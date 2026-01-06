Vorteilswelt
König entscheidet

Schottland: Premier beantragt WM-Feiertag

Fußball International
06.01.2026 14:36
Schottlands Fans sind heiß auf die WM im Sommer.
Schottlands Fans sind heiß auf die WM im Sommer.(Bild: AFP)

Schottland ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei der Fußball-WM dabei – und das soll ausgiebig gefeiert werden. Regierungschef John Swinney kündigte deshalb jetzt einen eigenen WM-Feiertag an, der es zumindest einem Teil der Fans ermöglichen würde, noch länger zu feiern.

„Also, Freunde, ich kann heute bestätigen, dass ich dem Kronrat geschrieben und vorgeschlagen habe, den Montag – den Tag nach unserem Eröffnungsspiel – in Schottland zum Feiertag zu erklären“, sagte Swinney während einer Wahlkampfrede in Glasgow. „Auf diesen Moment habe ich 28 Jahre lang gewartet – und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich daran teilhaben“, sagte Swinney.

John Swinney
John Swinney(Bild: AFP/Andy Buchanan)

Der Vorschlag muss formal von König Charles III. abgesegnet werden und würde zunächst nur die Angestellten im öffentlichen Sektor betreffen, die der schottischen Regierung unterstehen. Andere Arbeitgeber könnten aber diesem Beispiel folgen.

Erstes Spiel in der Nacht
Die Schotten spielen am Sonntag, 14. Juni, um 2 Uhr morgens (Ortszeit in Schottland) in East Rutherford gegen Haiti. Der Feiertag am Montag wäre ein zusätzlicher Tag zur Erholung. Die „Tartan Army“ genannten, oft in traditionelle Schottenröcke gekleideten Anhänger hatten zuletzt bei der EM 2024 in Deutschland zu Tausenden bewiesen, wie eindrucksvoll sie feiern können.

Die Wahl zum schottischen Parlament findet am 7. Mai statt, Swinney und die schottische Unabhängigkeitspartei (SNP) liegen in Umfragen vorn.

