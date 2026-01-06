Crans-Montana „bereut“ schwere Kontrolllücken

Oft nur eine Person für Kontrollen verfügbar

In Zermatt sei bis zum vergangenen Jahr lediglich eine Person für entsprechende Kontrollen verantwortlich gewesen, inzwischen sei eine zweite Stelle geschaffen worden. Zudem arbeite man nun mit der Berner Gebäudeversicherung zusammen. Kontrollen habe es zwar gegeben, „aber nicht in dem Rhythmus, wie es das Gesetz verlangen würde“.