Workout im Bikini

Heidi Klums Nacktshow im Paradies nimmt kein Ende

Society International
06.01.2026 12:55

Heidi Klum urlaubt derzeit mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill auf St. Barth. Fans der 52-Jährigen dürfen sich zu diesem Anlass über sexy Aufnahmen der Blondine freuen. Auch an ihrer Workoutroutine lässt sie ihre Fans teilhaben.

Dass nicht nur gute Gene und Beautybehandlungen für Heidis jugendlichen Look sorgen, beweist die Blondine aktuell mit einem Workoutvideo vor Traumkulisse.

Denn Sport muss sein, auch im Urlaub. Umziehen muss man sich dafür nicht zwingend, auch im knappen gelben Bikini macht die 52-Jährige gute Figur. 

Hier sehen Sie Heidi Klum beim Training:

Ihre Fans sind begeistert: „Bombastisch!“, „Du siehst hinreißend aus“ oder „Menopause mal ein Schnippchen geschlagen ... Wie machst du das?!“ sind vielfach zu lesen.

Selbst Moderatorin Frauke Ludowig ließ sich zu einem Kompliment hinreißen: „Wow!!!“, postete sie unter Klums Beitrag.

Heidi Klum zeigt im Urlaub, dass sie auch an den Feiertagen Vollgas gibt. Im knappen Bikini ...
Heidi Klum zeigt im Urlaub, dass sie auch an den Feiertagen Vollgas gibt. Im knappen Bikini trainiert sie vor Traumkulisse – und lässt ihre Fans staunend zurück.

Mit weiteren Bildern ist zu rechnen. Denn Heidis (Halb-)Nacktshow nimmt derzeit kein Ende. Erst am Montag veröffentlichte das Model ein Foto, das sie in perfekter Pose vor dem Sonnenuntergang zeigt. Und das in einem Hauch von Nichts! Denn Heidi trug für diese Urlaubserinnerung lediglich ein XXS-Bikinihöschen, ihre Brüste bedeckte sie mit ihren Händen. Ihre Fans freut‘s – Gatte Tom sicher ebenso ...

