Stranger-Things-Star taucht in Musikvideo auf

Gerade erst war sie im Finale des Netflix-Hits „Stranger Things“ zu sehen, nun ist Winona Ryder in einem ganz anderen Setting zu erleben: Der Hollywood-Star spielt eine Rolle im neuen Musikvideo von US-Rapper Asap Rocky, das mit ungewöhnlichen Bildern und einer eskalierenden Nachbarschaftsgeschichte überrascht.
Asap Rocky hat mit „Punk Rocky“ die erste Single aus seinem bevorstehenden Studioalbum veröffentlicht. Der Song selbst ist als entspannter Track im Indie-Rock-Stil angelegt, das dazugehörige Musikvideo schlägt jedoch deutlich chaotischere Töne an. In dem knapp fünfminütigen Clip entfalten sich turbulente Szenen in einer Wohngegend.
Plötzlich klingelt die Nachbarin
Während der Rapper mit pinken Lockenwicklern und Punkrock-Freunden in einer Garage feiert, klingelt die Nachbarin an der Tür – gespielt von Winona Ryder – und bringt Kekse vorbei. Die Situation kippt, als ihr muskelbepackter Partner auftaucht und die Begegnung eskaliert.
Neben Ryder sind auch der Filmkomponist Danny Elfman und Musikproduzent Thundercat in dem Video zu sehen. Elfman ist ebenso wie Ryder eng mit dem Werk von Kultregisseur Tim Burton verbunden. Burton wiederum gestaltete das Albumcover zu Rockys viertem Studioalbum „Don’t Be Dumb“, das am 16. Jänner erscheinen soll.
Sänger mit Rihanna liiert
Tim Burton arbeitete in der Vergangenheit mehrfach mit Ryder und Elfman zusammen, unter anderem bei den Filmen „Beetlejuice“ und „Edward mit den Scherenhänden“. Asap Rocky zählt zu den bekanntesten US-Rappern weltweit, sein letztes Album „Testing“ erschien 2018. Der 37-Jährige ist mit Sängerin Rihanna liiert, im September kam ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.