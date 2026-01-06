Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kekse, Rock und Chaos

Stranger-Things-Star taucht in Musikvideo auf

Society International
06.01.2026 14:37
Von Netflix zur Nachbarschafts-Eskalation: Winona Ryder (rote Weste) spielt in neuem ...
Von Netflix zur Nachbarschafts-Eskalation: Winona Ryder (rote Weste) spielt in neuem Asap-Rocky-Video.(Bild: AP/Evan Agostini)

Gerade erst war sie im Finale des Netflix-Hits „Stranger Things“ zu sehen, nun ist Winona Ryder in einem ganz anderen Setting zu erleben: Der Hollywood-Star spielt eine Rolle im neuen Musikvideo von US-Rapper Asap Rocky, das mit ungewöhnlichen Bildern und einer eskalierenden Nachbarschaftsgeschichte überrascht.

0 Kommentare

Asap Rocky hat mit „Punk Rocky“ die erste Single aus seinem bevorstehenden Studioalbum veröffentlicht. Der Song selbst ist als entspannter Track im Indie-Rock-Stil angelegt, das dazugehörige Musikvideo schlägt jedoch deutlich chaotischere Töne an. In dem knapp fünfminütigen Clip entfalten sich turbulente Szenen in einer Wohngegend.

Plötzlich klingelt die Nachbarin
Während der Rapper mit pinken Lockenwicklern und Punkrock-Freunden in einer Garage feiert, klingelt die Nachbarin an der Tür – gespielt von Winona Ryder – und bringt Kekse vorbei. Die Situation kippt, als ihr muskelbepackter Partner auftaucht und die Begegnung eskaliert.

Neben Ryder sind auch der Filmkomponist Danny Elfman und Musikproduzent Thundercat in dem Video zu sehen. Elfman ist ebenso wie Ryder eng mit dem Werk von Kultregisseur Tim Burton verbunden. Burton wiederum gestaltete das Albumcover zu Rockys viertem Studioalbum „Don’t Be Dumb“, das am 16. Jänner erscheinen soll.

Sänger mit Rihanna liiert
Tim Burton arbeitete in der Vergangenheit mehrfach mit Ryder und Elfman zusammen, unter anderem bei den Filmen „Beetlejuice“ und „Edward mit den Scherenhänden“. Asap Rocky zählt zu den bekanntesten US-Rappern weltweit, sein letztes Album „Testing“ erschien 2018. Der 37-Jährige ist mit Sängerin Rihanna liiert, im September kam ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.232 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.949 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.581 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Society International
Kekse, Rock und Chaos
Stranger-Things-Star taucht in Musikvideo auf
Workout im Bikini
Heidi Klums Nacktshow im Paradies nimmt kein Ende
J.Lo teilt frech aus:
„Hättest du diesen Po, wärst du auch immer nackt“
Sexy Bikini-Nixe
Sylvie Meis macht Strand von Miami zum Laufsteg
„Schäme mich nicht“
Michael B. Jordan: Therapie nach „Black Panther“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf