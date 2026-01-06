Jugendlichen geschlagen! Eklat um „Wölfe“-Kicker

Aufregung um einen Spieler des VfL Wolfsburg! Innenverteidiger Denis Vavro soll bei einem Hallenturnier einen Jugendlichen geschlagen haben. Verein und Kicker haben auf die Vorwürfe reagiert – Untersuchungen laufen.
Die aktuelle Winterpause in der deutschen Fußball-Bundesliga war für VFL-Profi Vavro keineswegs ruhig und besinnlich. Der Innenverteidiger sorgte in seiner slowakischen Heimat bei einem Hallenturnier für einen Eklat!
Wie der „Kicker“ berichtet, soll der 29-Jährige dort nämlich einen Jugendlichen geschlagen haben. Videos der Ohrfeige kursierten daraufhin auch in den sozialen Medien.
Klub reagiert mit Statement
Mittlerweile hat auch sein Klub Wolfsburg reagiert. „Der Vorfall ist uns bekannt. Es gab dazu ein Gespräch mit Denis. Er hat sich aufrichtig für sein Verhalten entschuldigt. Alles Weitere bleibt intern.“
Ärger könnte es für Vavro auch noch in seiner Heimat geben. Die Disziplinarkommission des slowakischen Fußballverbandes untersucht den Vorfall aktuell.
