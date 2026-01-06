Schneekanone sorgte in Tirol für Waldbrand-Alarm

Kurioser Feueralarm am Dienstagvormittag im Tiroler Stubaital: Ein vermeintlicher Waldbrand bei Mieders stellte sich als Schneekanone heraus, die gerade frischen Kunstschnee erzeugte. Von unten im Tal aus sah das künstliche Weiß bzw. der aufsteigende Dampf wie Rauch aus, wie auch der Kommandant der Feuerwehr gegenüber der „Krone“ schildert.
„Brand Wald – Serleskamm“ – so lautete der Einsatzcode der Leitstelle Tirol, der gegen 10.45 Uhr rausging. Die Feuerwehr Mieders wurde mittels Sirene alarmiert. „Wir waren bereits vollzählig im Gerätehaus und kurz vor der Ausfahrt“, erklärt Feuerwehrkommandant Karl Pajk gegenüber der „Krone“.
Erinnerungen an jüngste Großeinsätze
In Zeiten wie diesen ist das Thema Waldbrand ein besonders heikles Thema. Zu frisch sind etwa noch die Erinnerungen an die jüngsten Ereignisse auf der Innsbrucker Nordkette kurz nach Weihnachten oder in Zirl in der Silvesternacht – Feuerwerkskörper hatten dort Waldbrände ausgelöst.
In Mieders gab es zum Glück rasch Entwarnung: „Ein Bahnmitarbeiter hat uns informiert, dass es sich beim vermeintlichen Brand um eine laufende Schneekanone handelt“, so Pajk weiter. Von unten im Tal aus habe es tatsächlich so ausgesehen, als würde es brennen.
Viel „Rauch“ um nichts ...
Im Endeffekt herrschte großes Aufatmen, dass es sich um einen kuriosen Fehlalarm handelte. „Zur Sicherheit haben wir vor Ort aber dennoch kontrolliert. Auch eine Drohne stand dabei im Einsatz.“ Letztlich war endgültig klar. Viel „Rauch“ um nichts ...
