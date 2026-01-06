Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Irrtum um „Rauch“

Schneekanone sorgte in Tirol für Waldbrand-Alarm

Tirol
06.01.2026 14:46
Tatsächlich konnte man von Rauch und einem Waldbrand ausgehen. Im Endeffekt war es ein kurioser ...
Tatsächlich konnte man von Rauch und einem Waldbrand ausgehen. Im Endeffekt war es ein kurioser Fehlalarm.(Bild: FF Mieders)

Kurioser Feueralarm am Dienstagvormittag im Tiroler Stubaital: Ein vermeintlicher Waldbrand bei Mieders stellte sich als Schneekanone heraus, die gerade frischen Kunstschnee erzeugte. Von unten im Tal aus sah das künstliche Weiß bzw. der aufsteigende Dampf wie Rauch aus, wie auch der Kommandant der Feuerwehr gegenüber der „Krone“ schildert.

0 Kommentare

„Brand Wald – Serleskamm“ – so lautete der Einsatzcode der Leitstelle Tirol, der gegen 10.45 Uhr rausging. Die Feuerwehr Mieders wurde mittels Sirene alarmiert. „Wir waren bereits vollzählig im Gerätehaus und kurz vor der Ausfahrt“, erklärt Feuerwehrkommandant Karl Pajk gegenüber der „Krone“.

Erinnerungen an jüngste Großeinsätze
In Zeiten wie diesen ist das Thema Waldbrand ein besonders heikles Thema. Zu frisch sind etwa noch die Erinnerungen an die jüngsten Ereignisse auf der Innsbrucker Nordkette kurz nach Weihnachten oder in Zirl in der Silvesternacht – Feuerwerkskörper hatten dort Waldbrände ausgelöst.

Kein Rauch – nur Kunstschnee und Dampf.
Kein Rauch – nur Kunstschnee und Dampf.(Bild: FF Mieders)

In Mieders gab es zum Glück rasch Entwarnung: „Ein Bahnmitarbeiter hat uns informiert, dass es sich beim vermeintlichen Brand um eine laufende Schneekanone handelt“, so Pajk weiter. Von unten im Tal aus habe es tatsächlich so ausgesehen, als würde es brennen.

Lesen Sie auch:
Löscharbeiten dauern
Nordkette: Bub (12) löst Brand mit Pyrotechnik aus
28.12.2025
Rakete als Ursache?
Waldbrand in Silvesternacht nahe Krankenhaus
01.01.2026

Viel „Rauch“ um nichts ...
Im Endeffekt herrschte großes Aufatmen, dass es sich um einen kuriosen Fehlalarm handelte. „Zur Sicherheit haben wir vor Ort aber dennoch kontrolliert. Auch eine Drohne stand dabei im Einsatz.“ Letztlich war endgültig klar. Viel „Rauch“ um nichts ...

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.232 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.949 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.581 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf