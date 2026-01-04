Tempo 30: Weniger Unfälle, kaum längere Fahrzeit

Wie wirkt sich Tempo 30 auf das Unfallrisiko aus?

In Berlin zum Beispiel gelten laut der Senatsverwaltung für Verkehr häufig vor Volksschulen und Kindergärten sowie auf Abschnitten, wo vermehrt Unfälle passierten, Tempolimits – zum Schutz der Kinder. Sie seien auch nötig, um die Nachtruhe zu schützen. Die deutsche Hauptstadt hatte zuletzt aber auch Kritik für ihre Entscheidung geerntet, 30er-Zonen auf einigen Abschnitten abzuschaffen.