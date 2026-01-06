Vorteilswelt
Tragödie in Manege

Artisten bei Zirkusvorstellung 10 Meter abgestürzt

Ausland
06.01.2026 13:29
Im September kam es in Deutschland zu gleich zwei Unfällen in der Manege – eine Artistin kam ...
Im September kam es in Deutschland zu gleich zwei Unfällen in der Manege – eine Artistin kam dabei tragischerweise ums Leben.(Bild: Artem – stock.adobe.com (Symbolbild))

Während einer Vorstellung des Weltweihnachtszirkus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart ist ein Artistenpaar rund zehn Meter tief gestürzt. 

Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Absturzes auf.

Bis zur Fortsetzung der Vorstellung wurden die Zuschauer vom Veranstalter aufgefordert, sich in das Gastronomiezelt zu begeben.

Lesen Sie auch:
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Zuschauer geschockt
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
28.09.2025
Noteinsatz in Manege
Akrobatin (29) bei Zirkusauftritt schwer verletzt
22.09.2024

Was passiert war: Die 19 Jahre alte Frau und der 49 Jahre alte Mann hatten am Montagnachmittag in zehn Metern Höhe ihre Artistiknummer dargeboten, wie die deutsche Polizei mitteilte. Beide stürzten aus bisher unbekannter Ursache auf den Boden und verletzten sich schwer.

