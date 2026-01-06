Tragödie in Manege
Artisten bei Zirkusvorstellung 10 Meter abgestürzt
Während einer Vorstellung des Weltweihnachtszirkus auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart ist ein Artistenpaar rund zehn Meter tief gestürzt.
Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Absturzes auf.
Bis zur Fortsetzung der Vorstellung wurden die Zuschauer vom Veranstalter aufgefordert, sich in das Gastronomiezelt zu begeben.
Was passiert war: Die 19 Jahre alte Frau und der 49 Jahre alte Mann hatten am Montagnachmittag in zehn Metern Höhe ihre Artistiknummer dargeboten, wie die deutsche Polizei mitteilte. Beide stürzten aus bisher unbekannter Ursache auf den Boden und verletzten sich schwer.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.