Winter legt Europa lahm – selbst Spanien friert

Menschen frieren in schlecht isolierten Häusern

Ungewöhnlich kalt ist es auch in Spanien. In Madrid und auf Mallorca gab es Frost und Schnee, vielerorts frieren Menschen in schlecht isolierten Wohnungen. Die Wetterbehörde Aemet warnte vor Schnee, Kälte und starkem Wind. Deutlich milder ist es derzeit nur auf den Kanaren. In Bulgarien hingegen wurden für den Südosten ungewöhnlich milde Temperaturen von bis zu 19 Grad gemeldet – ein Kälteeinbruch wird jedoch bereits erwartet.