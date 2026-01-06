Sexskandal holt Kolumbiens Präsident wieder ein

Sexskandal als zusätzlicher Brandbeschleuniger

Die Affäre entzündet sich in einem ohnehin angespannten politischen Klima: Petro, ein ehemaliges Guerillamitglied und Unterstützer von Hugo Chávez und Fidel Castro, steht seit Amtsantritt 2022 unter Druck. Proteste gegen seine Reformagenda nehmen zu, außerdem wird gegen Familienmitglieder Petros wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt. Zugleich schockte er die Region mit Aussagen über Israel und dem Bruch der diplomatischen Beziehungen.