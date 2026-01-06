LIVE: Red Bull Salzburg gegen Bayern München

„Ich glaube schon, dass wir eine andere Situation haben wie damals“, sagte Trainer Thomas Letsch, der vor einem Jahr gerade erst die Mannschaft vom glücklosen Niederländer Pepijn Lijnders übernommen hatte. Im Team sei man nun miteinander vertraut. „Ich glaube auch, dass wir auf einem anderen Level sind als damals. Trotzdem spielen wir gegen eine der besten Mannschaften von Europa“, erklärte der 57-jährige Deutsche.