LIVE: Red Bull Salzburg gegen Bayern München

Fußball National
06.01.2026 16:48
Konrad Laimer und Co. haben das Spiel gegen Salzburg unter Kontrolle.
Konrad Laimer und Co. haben das Spiel gegen Salzburg unter Kontrolle.(Bild: GEPA)

Testkracher in der Wintervorbereitung: Red Bull Salzburg spielt gegen den deutschen Meister Bayern München. Derzeit steht es 0:4. Torschützen für die Bayern: Hiroki Ito, Lennart Karl, Felipe Chavez und erneut Lennart Karl. 

Hier gibt es den Liveticker:

2025 bezogen die Salzburger eine 0:6-Abreibung. Diesmal will man sich beim Wiedersehen mit Österreichs Fußballer des Jahres Konrad Laimer und Bayern-Sportdirektor Christoph Freund besser präsentieren.

„Ich glaube schon, dass wir eine andere Situation haben wie damals“, sagte Trainer Thomas Letsch, der vor einem Jahr gerade erst die Mannschaft vom glücklosen Niederländer Pepijn Lijnders übernommen hatte. Im Team sei man nun miteinander vertraut. „Ich glaube auch, dass wir auf einem anderen Level sind als damals. Trotzdem spielen wir gegen eine der besten Mannschaften von Europa“, erklärte der 57-jährige Deutsche.

