Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Neuer Sportboss: „Trete an, um lange zu bleiben“

Salzburg
06.01.2026 13:12
Salzburgs neuer Sportboss: Marcus Mann.
Salzburgs neuer Sportboss: Marcus Mann.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Vor dem Testspiel gegen die Bayern wurde Salzburgs neuer Geschäftsführer Sport Marcus Mann erstmals offiziell vorgestellt. Der Deutsche präsentierte sich in guter Laune und sprach über den aktuellen Kader der Bullen.

0 Kommentare

Seit 24. Dezember ist es offiziell: Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg hat mit Marcus Mann einen neuen Geschäftsführer Sport. Am Dreikönigstag, nur kurz vor dem Testspiel gegen Bayern München (Anpfiff 15 Uhr), präsentierte sich der neue Sportboss gemeinsam mit Finanzboss Stephan Reiter der Öffentlichkeit. „Ich freue mich, dass ich hier bin. Red Bull Salzburg ist ein ambitionierter Verein mit großen Zielen und top Bedingungen“, sagte der 41-Jährige in einem ersten Statement.

Sein Vorgänger, Rouven Schröder, war nur von Dezember 2024 bis Oktober 2025 in Salzburg. Mann hat vor, deutlich länger als sein Landsmann beim einstigen Serienmeister zu arbeiten. „Man weiß im Fußball nie, was passiert. Aber ich trete hier an, um lange zu bleiben.“

Lesen Sie auch:
Letztes Jahr gewannen die Bayern um Harry Kane (li.) mit 6:0 in Salzburg.
Krone Plus Logo
Bullen-Auftakt
Ein volles Haus beim Testkracher gegen die Bayern
06.01.2026
Hannoveraner über Mann
„Das war ein schlauer Zug von Salzburg“
06.01.2026

Angekommen ist er erst am vergangenen Samstag, pünktlich zum Trainingsauftakt. Trainerteam und Mannschaft machten dabei die erste Bekanntschaft mit Mann. Dieser hat nach den ersten Einheiten bereits einen guten Eindruck bekommen. „Die Stimmung war gut. Die Trainingseinheiten haben gut ausgesehen, es war ein gutes Tempo drin.“ Dennoch fiel es ihm schwer, wirklich jeden einzelnen Spieler zu bewerten. Mit 26 Feldspielern und vier Torhütern kann man schon mal die Übersicht verlieren. Dass der Kader derzeit noch so groß ist, bestätigt Mann: „Für das Trainerteam ist es mit so einem großen Kader auch nicht einfach.“ 

Bis die ersten Transfers getätigt werden, kann es also noch dauern. „Es hat im Trainingslager (Anm. ab Donnerstag in Belek) jeder die Möglichkeit, sich zu zeigen. Danach wird man schauen. Der Kader ist groß.“

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
131.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.273 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.196 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf