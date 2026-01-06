Neuer Sportboss: „Trete an, um lange zu bleiben“

Angekommen ist er erst am vergangenen Samstag, pünktlich zum Trainingsauftakt. Trainerteam und Mannschaft machten dabei die erste Bekanntschaft mit Mann. Dieser hat nach den ersten Einheiten bereits einen guten Eindruck bekommen. „Die Stimmung war gut. Die Trainingseinheiten haben gut ausgesehen, es war ein gutes Tempo drin.“ Dennoch fiel es ihm schwer, wirklich jeden einzelnen Spieler zu bewerten. Mit 26 Feldspielern und vier Torhütern kann man schon mal die Übersicht verlieren. Dass der Kader derzeit noch so groß ist, bestätigt Mann: „Für das Trainerteam ist es mit so einem großen Kader auch nicht einfach.“