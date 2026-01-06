Weltverband plant erneut eine Skisprung-Revolution

... die Materialthematik: Wir alle erinnern uns an Trondheim. Das war ein schwarzer Tag für unseren Sport. Wir hatten damals zwei Möglichkeiten: Kollabieren oder härter arbeiten, um zurückzukommen. Es gab lange Tage und Nächte und viele Gedanken, um da rauszukommen. Der erste Schritt war, das ganze Bild zu verstehen. Es war wichtig, einen Spezialisten zu engagieren. Wir sind wirklich glücklich, dass Mathias Hafele jetzt bei uns ist. Wir haben das Kontrollsystem stark verbessert.