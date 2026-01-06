Vorteilswelt
Max Entrup vor Wechsel vom LASK zur Wiener Austria

Bundesliga
06.01.2026 14:04
(Bild: GEPA)

Die Wiener Austria steht laut „Krone“-Informationen kurz vor der Verpflichtung von LASK-Stürmer Maximilian Entrup.

0 Kommentare

Der dreifache ÖFB-Teamspieler war erst im Sommer 2024 von Hartberg zu den Linzern gewechselt.

Erzielte Entrup in der Vorsaison noch 13 Treffer in der Liga (inklusive Play-off), steht er in dieser Spielzeit noch bei null Treffern – außerdem kam er meist nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Hartberg
LASKÖFB
Sommer
