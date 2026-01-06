Vorteilswelt
Bundesliga-Transfer

Hartberg leiht Pazourek von Austria Wien aus

Bundesliga
06.01.2026 13:06
Luca Pazourek
Luca Pazourek(Bild: GEPA)

Der TSV Hartberg hat Rechtsverteidiger Luca Pazourek von Austria Wien ausgeliehen. 

Der 20-jährige Wiener unterschrieb beim steirischen Bundesligisten bis Sommer 2027, die Wiener Austria hat im kommenden Sommer aber eine Rückholoption.

Pazourek ist U21-Teamspieler und ist in der Herbstsaison bei der Austria zu sieben Bundesliga-Einsätzen gekommen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
