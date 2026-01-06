Taxilenker aus brennendem Bus gerettet

Der Verletzte wurde in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein Alkotest verlief negativ. Der Lenker, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrgast im Wagen hatte, konnte bisher aber keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der erheblich beschädigte Kleinbus wurde von der Feuerwehr geborgen.