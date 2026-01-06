Taxilenker aus brennendem Bus gerettet

Ein Taxilenker ist in der Nacht auf Dienstag in Bruck an der Glocknerstraße (Salzburg) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler sowie in der Folge gegen eine Mauer geprallt. Andere Autofahrer retteten dem 44-Jährigen das Leben!
Ein anderer, zufällig entgegenkommender Taxilenker und zwei weitere Verkehrsteilnehmer zogen den 44-Jährigen aus dem Fahrzeug, das bereits zu brennen begann, berichtete die Polizei. Den Ersthelfern und der bald darauf eintreffenden Feuerwehr gelang es, das vom Motorraum ausgehende Feuer zu löschen.
Der Verletzte wurde in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein Alkotest verlief negativ. Der Lenker, der zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrgast im Wagen hatte, konnte bisher aber keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der erheblich beschädigte Kleinbus wurde von der Feuerwehr geborgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.