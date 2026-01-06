Vorteilswelt
Stand neben Heizkörper

Frau warf brennendes Hundebett aus dem Fenster

Steiermark
06.01.2026 12:20
Das betroffene Wohnhaus in Naas bei Weiz
Das betroffene Wohnhaus in Naas bei Weiz(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)

Mit einer ganzen Reihe von Bränden hatten die steirischen Feuerwehren in der Nacht auf den Dreikönigstag zu tun. Im Bezirk Weiz setzte etwa ein Hundebett, das neben einem Heizkörper stand, eine Wohnung in Brand. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung.

0 Kommentare

Der Brand in Birchbaum in der Gemeinde Naas war gegen 1 Uhr ausgebrochen. Die 57-jährige Bewohnerin bemerkte das Feuer, das von einem direkt neben einem elektrischen Heizkörper abgestellten Hundebett ausgegangen war, und warf das Bett kurzerhand aus dem Fenster. Den Brand konnte sie aber nicht löschen, so rückte die Stadtfeuerwehr Weiz an.

Frau im Spital, Hund unverletzt
Diese brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, rettete eine Person mittels Brandfluchthaube aus dem Obergeschoß und eine weitere aus dem Erdgeschoß. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte es noch selbst ins Freie geschafft. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz eingeliefert, der Hund blieb unverletzt. Die Schadenshöhe und die genaue Brandursache stehen noch nicht fest.

Gartenhütte in Vollbrand: Zeuge versuchte zu löschen
Zuvor hatte am Montag gegen 20 Uhr bereits eine Gartenhütte in Hafendorf im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gebrannt. Ein Zeuge versuchte mit zwei Feuerlöschern, den Brand einzudämmen, was jedoch nicht gelang. Als die ersten von insgesamt 24 Kräften der Feuerwehren Hafendorf, Kapfenberg Stadt und Diemlach vor Ort waren, stand die Hütte bereits in Vollbrand.

Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage konnte verhindert werden, nach etwa einer Stunde wurde „Brand aus“ gegeben. Verletzt wurde niemand, Ermittlungen zur Ursache laufen.

Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres.
Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres.(Bild: Feuerwehr Diemlach)

Feuer auf Balkon im sechsten Stock
Im Zeltweger Ortsteil Harrach kam es – ebenso am späten Montagabend – zu einem Brand auf einem Balkon im sechsten Stock eines Mehrparteienhauses. Mehrere Nachbarn halfen mit Feuerlöschern, die Flammen zu bekämpfen.

Als die Freiwilligen Feuerwehren Farrach, Zeltweg-Stadt und Judenburg-Stadt eintrafen, war die größte Gefahr schon abgewendet, die Einsatzkräfte löschten den Brand schließlich vollständig ab. Eine Person wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Feuerwehr erstversorgt.

