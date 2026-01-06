Frau warf brennendes Hundebett aus dem Fenster

Frau im Spital, Hund unverletzt

Diese brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, rettete eine Person mittels Brandfluchthaube aus dem Obergeschoß und eine weitere aus dem Erdgeschoß. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte es noch selbst ins Freie geschafft. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz eingeliefert, der Hund blieb unverletzt. Die Schadenshöhe und die genaue Brandursache stehen noch nicht fest.