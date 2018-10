Lena Gercke schockiert Fans mit Bikini-Foto

Einige Fans können die Kritik an Lenas Kurven jedoch nicht verstehen. „Zu dünn? Ich würde sagen sportlich und gesund. Überhaupt ist es eine Frechheit, über den Körper von jemandem zu urteilen“, regt sich ein User auf, während sich ein anderer direkt an die Blondine wendet und schreibt: „Egal was andere Leute hier sagen: Wenn DU dich so, wie du bist, wohlfühlst, dann ist alles andere egal! Ich persönlich finde, du siehst toll und wunderschön aus. Für mich bist du eine der schönsten Frauen überhaupt!“