Ivanka Trumps Schwägerin in spe beerbt Heidi Klum

Verlobung im Juli

Karlie Kloss war von 2011 bis 2015 als Modelengel für Victoria‘s Secret am Laufsteg, bevor sie sich eine Auszeit nahm, um an der Universität von New York zu studieren. Schon zuvor war sie an der Harvard-Universität gewesen und ist ausgebildete Programmiererin. Im Juli diesen Jahres hielt ihr langjähriger Freund Joshua Kushner, der Bruder von Ivanka Trumps Ehemann Jared, um ihre Hand an.